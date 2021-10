Legende: Grosser Jubel Bei den Spielern der Atlanta Braves nach dem ersten Einzug in die World Series seit 1999. Reuters

Baseball: Atlanta Braves zweiter Finalist

Die Atlanta Braves sind zum ersten Mal seit 1999 wieder in die World Series der Major League Baseball eingezogen. Sie gewannen das sechste Spiel gegen die Los Angeles Dodgers mit 4:2 und eliminierten den Titelverteidiger mit 4:2 Siegen. Mann des Spiels für die Braves war Eddie Rosario, dessen Homerun im vierten Inning drei Punkte brachte, womit die Braves mit 4:1 in Führung gingen. Als Sieger der National League treffen die Braves ab Dienstag in einer Best-of-7-Serie auf die Houston Astros, die Sieger der American League. Die erste Partie findet in Texas statt.

Basketball: Capela und die Hawks verlieren

Clint Capela und die Atlanta Hawks haben in der NBA im 2. Saisonspiel die 1. Niederlage kassiert. Sie unterlagen den Cleveland Cavaliers auswärts 95:101. Nachdem die Hawks zur Halbzeit noch knapp geführt hatten, fiel die Vorentscheidung im dritten Viertel, als den Cavaliers 21 Punkte in Folge gelangen und sie mit 67:58 in Führung gingen. Capela gelangen in gut 27 Minuten Einsatzzeit 10 Punkte und 14 Rebounds, 7 davon in der Offensive. Bester Skorer der Partie war Atlantas Trae Young mit 24 Punkten.