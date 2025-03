News aus den US Sports

Legende: Konnte die Niederlage nicht verhindern Clint Capela (l.). Reuters/Imagn Images

NBA: Atlanta unterliegt Oklahoma klar

Die Atlanta Hawks haben sich in der NBA in der Nacht auf Samstag klar geschlagen geben müssen. Das Team mit dem Genfer Clint Capela verlor zuhause gegen die Oklahoma City Thunder 119:135. Capela sass zu Beginn nur auf der Bank und konnte danach das Spiel kaum beeinflussen. Bei 4 Rebounds blieb er ohne Punkte. Beim Tabellenführer der Western Conference glänzte derweil der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten. Für die Hawks war es die 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen. Sie belegen derzeit den 9. Platz im Osten, der zur Teilnahme am Play-In berechtigen würde.

NHL: Fialas Kings verlieren gegen Dallas

Kevin Fiala hat mit den Los Angeles Kings in der NHL eine Niederlage kassiert. Der Schweizer Stürmer verlor mit den Kaliforniern auswärts bei den Dallas Stars 2:6. Die Kings lagen bereits nach 25 Minuten vorentscheidend mit 1:4 im Hintertreffen. Fiala stand 20 Minuten auf dem Eis und verzeichnete einen Torschuss. Lian Bichsel fehlte bei Dallas weiterhin verletzt.

Resultate