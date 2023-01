Legende: Mussten sich überflügeln lassen Die Hawks und Clint Capela (r.) – hier gegen Ivica Zubac. Keystone/AP Photo/John Bazemore

NBA: Capela und Co. unterliegen Clippers

Den Atlanta Hawks ist es in der NBA nicht gelungen, den zweiten Sieg in Folge einzufahren. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela verlor bei den Los Angeles Clippers mit 113:120. Die Hawks, die drei Tage zuvor die Oklahoma City Thunder mit 137:132 besiegt hatten, weisen damit wieder eine ausgeglichene Bilanz (25:25 Siege) vor. Capela steuerte gegen die Clippers, die zum fünften Sieg in Serie kamen, mit 12 Punkten und 13 Rebounds sein 20. Double-Double der Saison bei. Am Ende verliess der Genfer Center das Parkett mit einer ausgeglichenen Bilanz.