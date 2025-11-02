Legende: Kam auf 4 Punkte und 10 Rebounds Clint Capela. Getty Images/Kenneth Richmond

NBA: Dritter Sieg für die Rockets

Die Houston Rockets haben in der NBA den dritten Sieg in Folge eingefahren. Das Team mit dem Genfer Clint Capela feierte auswärts bei den Boston Celtics einen 128:101-Erfolg. Capela besiegelte den Erfolg mit seinem zweiten Freiwurf kurz vor Schluss. Er kam primär im vierten Viertel zum Einsatz, als die Stammspieler um Superstar Kevin Durant geschont wurden. Capelas Ausbeute: 4 Punkte und 10 Rebounds während 18 Spielminuten. Die Washington Wizards mit Kyshawn George mussten in der Nacht auf Sonntag ihre vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Sie verloren das Heimspiel gegen Orlando Magic 94:125. Der Walliser erzielte 17 Punkte und war damit Topskorer seines Teams.

Resultate