Legende: 50 Punkte, 7 Rebounds, 10 Assists Stephen Curry war gegen Atlanta nicht zu stoppen. Keystone

NBA: Curry mit 50 Punkten gegen die Hawks

Golden State hat in der NBA dank einer überragenden Leistung von Starspieler Stephen Curry zum 5. Mal in Serie gewonnen. Der 33-jährige Superstar steuerte beim 127:113-Sieg gegen die Atlanta Hawks mit Clint Capela 50 Punkte bei. Für Atlanta war es die 4. Niederlage in Folge und bereits die 7. aus 11 Spielen in der laufenden Meisterschaft. Capela blieb gegen das aktuell beste Team der Liga mit 6 Rebounds, 2 Assists und nur 2 Punkten klar unter seinen Erwartungen.

NHL: Owetschkin hat nur noch 3 Spieler vor sich

Alexander Owetschkin hat in der ewigen Torschützenliste der NHL nur noch 3 Spieler vor sich. Der 36-Jährige traf beim 5:3 der Washington Capitals gegen die Buffalo Sabres am Montag zum 3:1. Das Tor war sein 741. Treffer in der nordamerikanischen Profiliga. Owetschkin zog damit mit Brett Hull gleich. Vor den beiden stehen nur noch Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) und der grosse Wayne Gretzky (894). Der Russe bereitete zudem zwei Tore vor und kommt damit auf insgesamt 600 Assists in seiner Karriere.