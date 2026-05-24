Legende: Held in der Verlängerung Nikolaj Ehlers. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

NHL: Hurricanes gleichen aus

Die Carolina Hurricanes haben die Halbfinal-Serie gegen die Montreal Canadiens zum 1:1 ausgleichen können. Zum grossen Helden avancierte der einstige Biel-Junior Nikolaj Ehlers. Der Däne erzielte nach 3:29 Minuten in der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer für Carolina. Ehlers hatte bereits während der regulären Spielzeit sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:1 für das Heimteam getroffen. Spiel 1 der Serie hatten die Hurricanes zuhause noch klar mit 2:6 verloren. Das nächste Spiel findet in der Nacht auf Dienstag in Montreal statt.

NBA: Cleveland vor dem Aus

Den New York Knicks fehlt in der NBA noch ein Sieg zum ersten Einzug in den Playoff-Final seit 1999. Das 121:108 im 3. Spiel der Best-of-7-Serie gegen die Cleveland Cavaliers war New Yorks 10. Sieg in Serie. Die Zuschauer sahen am Samstagabend einen schwachen Start der Gastgeber, die zu keinem Zeitpunkt in Führung lagen und nach dem 1. Viertel bereits einem zweistelligen Rückstand hinterherliefen. Das vierte Duell findet in der Nacht auf Dienstag statt. Einen 0:3-Rückstand konnte in der NBA-Historie noch kein Team in einem Playoff-Halbfinal wettmachen.

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