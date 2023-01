News aus den US Sports

Legende: Kann in der NBA wieder mittun Clint Capela. Keystone/Erik Lesser

NBA: Capela mit 12 Punkten gegen Miami

Zum ersten Mal seit 11 Spielen kam Clint Capela in der NBA wieder zum Einsatz. Der Schweizer, der in den vergangenen Wochen aufgrund einer Wadenverletzung gefehlt hatte, steuerte zum 121:113-Sieg der Atlanta Hawks über Miami Heat 12 Punkte bei und holte 6 Rebounds. Bei Atlanta dominierte der Backcourt das Spiel, Dejounte Murray und Trae Young holten für ihr Team 28 bzw. 24 Punkte. Für die Hawks, die gegen Miami nie im Rückstand gerieten, war es der 3. Sieg in Folge.