Legende: Kann in der NBA wieder mittun Clint Capela. Keystone/Erik Lesser

NBA: Capela mit 12 Punkten gegen Miami

Zum ersten Mal seit 11 Spielen kam Clint Capela in der NBA wieder zum Einsatz. Der Schweizer, der in den vergangenen Wochen aufgrund einer Wadenverletzung gefehlt hatte, steuerte zum 121:113-Sieg der Atlanta Hawks über die Miami Heat 12 Punkte bei und holte 6 Rebounds. Bei Atlanta dominierte der Backcourt das Spiel, Dejounte Murray und Trae Young holten für ihr Team 28 bzw. 24 Punkte. Für die Hawks, die gegen Miami nie in Rückstand gerieten, war es der 3. Sieg in Folge.

NFL: Buccaneers scheitern krachend

Mit einer klaren Niederlage für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers ist die Wildcard-Runde der NFL-Playoffs zu Ende gegangen. Im womöglich letzten Spiel mit Brady als Quarterback verlor das Team aus Florida am Montagabend gegen die Dallas Cowboys 14:31. Zur Halbzeit stand es bereits 18:0. Für Brady und die «Bucs» ist eine enttäuschende Saison dagegen vorbei, über einen Abschied des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers wird seit Längerem spekuliert. Brady hatte im 23. NFL-Jahr mit nur 8 Siegen in 17 Spielen erstmals mehr Niederlagen als Erfolge in der Hauptrunde erlebt.