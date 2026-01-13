Legende: Wird wegen seines auffälligen Barts «The Beard» genannt James Harden. Keystone/AP Photo/Jae C. Hong

NBA: James Harden neu auf Platz 9

James Harden hat den legendären Shaquille O'Neal in der NBA-Skorerliste überholt. Der 36-Jährige erreichte den Meilenstein mit einem verwandelten Dreier beim 117:109-Heimsieg der Los Angeles Clippers gegen die Charlotte Hornets. Harden steht nun mit 28'597 Punkten auf Rang 9 der Punkte-Bestenliste vor O'Neal. Der Center war in 1207 NBA-Spielen auf 28'596 Zähler gekommen. An der Spitze steht LeBron James mit mehr als 42'600 erzielten Punkten. Der Schweizer Yanic Konan Niederhäuser kam gegen Charlotte lediglich in der Schlussphase für 26 Sekunden aufs Parkett und blieb ohne Punkte.

Resultate