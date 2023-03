Legende: Waren oftmals nur Zuschauer Die Atlanta Hawks mit dem Genfer Clint Capela (links) gegen Minnesota. Keystone/AP Photo/Brett Davis

NBA: Atlanta Hawks verlieren erneut

Die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela haben in der NBA eine herbe Niederlage erlitten, die bereits 5. im 8. Spiel unter dem neuen Trainer Quin Snyder. Das Team verlor zu Hause gegen die Minnesota Timberwolves 115:136. Anthony Edwards, der in Atlanta aufgewachsen ist, war der «Vollstrecker» der Hawks. Der ehemalige Nummer-1-Draft und Spielmacher der Timberwolves erzielte 32 Punkte in einem Spiel, in dem Minnesota im dritten Viertel bis zu 28 Punkte Vorsprung hatte. Der Genfer Center Capela verbuchte 10 Punkte sowie 10 Rebounds und wurde nur während 22 Minuten eingesetzt.

NHL: Kantersieg für die Avalanche

Denis Malgin hat in der NHL mit den Colorado Avalanche den 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen gefeiert. Der Titelverteidiger bezwang die Montreal Canadiens auswärts mit 8:4. Malgin, der knapp 13 Minuten spielte, gelang nicht nur kein Skorerpunkt, er verliess das Eis gar mit einer Minus-2-Bilanz. Artturi Lehkonen (2/1), Waleri Nitschuschkin (1/2) und Cale Makar (0/3) steuerten je 3 Skorerpunkte zum Erfolg bei.