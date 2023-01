News aus den US Sports

Legende: Überragt (fast) alle LeBron James. Reuters/USA Today Sports

NBA: James auf Abdul-Jabbars Fersen

LeBron James hat mit einer weiteren Gala-Vorstellung einen grossen Schritt in Richtung NBA-Punkterekord gemacht. Die 115:133-Niederlage der Los Angeles Lakers im Stadtduell mit den Los Angeles Clippers konnte der 38-Jährige zwar nicht verhindern, begeisterte das Publikum aber mit 46 Punkten, 8 Rebounds und 7 Vorlagen. Auf Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar fehlen James nun nur noch 177 Zähler. Nach Angaben von US-Medien ist der Superstar jetzt zudem der einzige Spieler in der Geschichte der NBA, der gegen jedes Team der Liga in einem Spiel mindestens 40 Punkte erzielt hat.