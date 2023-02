Legende: Am Boden LeBron James mit Teamkollege Dennis Schröder. Imago/USA Today Network

NBA: Verdacht auf Fussverletzung bei James

Superstar LeBron James droht wegen seiner Fussverletzung offenbar eine mehrwöchige Pause. Das berichten The Athletic und ESPN. Sollten sich die Befürchtungen bestätigen, würde der 38-Jährige den Los Angeles Lakers in der heissen Phase der Hauptrunde der nordamerikanischen Profiliga und damit im Rennen um einen Play-off-Platz fehlen. James hatte sich am Sonntag (Ortszeit) im Spiel bei den Dallas Mavericks (111:108) Ende des dritten Viertels am rechten Fuss verletzt. «Ich habe ein Knallen gehört», sagte der vierfache NBA-Champion zu seinen Teamkollegen, spielte aber weiter. Die Lakers haben bislang nur bekannt gegeben, dass James am Dienstag im Spiel bei den Memphis Grizzlies fehlen wird.