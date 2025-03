News aus den US Sports

Legende: Einen Schritt zu spät Kyshawn George (l.) und die Washington Wizards. Keystone/AP Photo/Craig Mitchelldyer

NBA: Wizards weiterhin ohne Zauber

Die Washington Wizards mit Kyshawn George haben in der NBA eine weitere Niederlage bezogen. Sie verloren bei den Portland Trail Blazers. Mit dem 97:112 verpassten es die Wizards, zum zweiten Mal in der laufenden Saison drei Siege aneinanderzureihen. Die kleine Serie hatten sie Anfang Februar geschafft. Die klare Niederlage der Wizards, die im ersten Viertel zwischenzeitlich mit acht Punkten Differenz vorne lagen, begann sich im dritten und zu Beginn des vierten Abschnitts abzuzeichnen, in dem sie mit bis zu 24 Punkten ins Hintertreffen gerieten. George gelangen elf Punkte und drei Rebounds.

NBA