Orlando und Golden State in den NBA-Playoffs

News aus den US Sports

Legende: Orlando hatte die Nase vorne Paolo Banchero (links) gegen Dominick Barlow. Keystone/JOHN RAOUX

NBA: Hawks müssen nochmals ran

Die Atlanta Hawks haben in der 1. Runde des Play-In-Turniers eine Niederlage kassiert. Nach dem 95:120 gegen die Orlando Magic bleibt dem Team aus dem US-Bundesstaat Georgia aber noch eine Chance, die Playoffs doch noch zu erreichen. Atlanta, das weiterhin auf den an der Hand verletzten Genfer Clint Capela verzichten musste, lag gegen Orlando fast die ganze Zeit zurück. Im 3. Viertel verkürzten die Gäste den Rückstand zwar von 17 auf zwischenzeitlich 3 Punkte, ehe das Heimteam wieder davonzog und sich den Playoff-Platz sicherte. Für die Hawks geht es nun mit einem Heimspiel weiter. Dabei treffen sie entweder auf die Chicago Bulls oder die Miami Heat. Dieses Spiel entscheidet darüber, ob die Hawks in die Playoffs einziehen oder die Saison beendet ist. Neben Orlando lösten auch die Golden State Warriors das Playoff-Ticket (121:116 gegen Memphis).