Legende: Trug sich in die Geschichtsbücher ein Chris Paul. Keystone

Basketball: Paul mit Premiere

Chris Paul hat sich beim 115:105-Sieg der Phoenix Suns bei den Los Angeles Lakers in die Geschichtsbücher der NBA eingetragen. Als erster Spieler überhaupt übertraf der 36-jährige Spielmacher die Marke von 20'000 Punkten und 10'000 Assists. Zum Sieg steuerte er 23 Punkte und 14 Assists bei. Einzig Oscar Robertson – der bei 9887 Assists stehen blieb – und John Stockton (19'711 Punkte) waren in ihren Karrieren dem Double aus 20'000 Punkten/10'000 Assists nahe gekommen.

Baseball: Houston Astros ziehen in World Series ein

Die Houston Astros haben sich in der Major League Baseball als erstes Team für die World Series qualifiziert. Die Texaner setzten sich im 6. Spiel des Finals der American League gegen die Boston Red Sox 5:0 durch und gewannen die Serie nach zuletzt 3 Siegen in Folge mit 4:2. Die Astros kämpfen damit zum 3. Mal in den letzten 5 Saisons um den Titel. 2017 setzten sie sich gegen die Los Angeles Dodgers durch, 2019 unterlagen sie den Washington Nationals. Gegner in den diesjährigen World Series ist der Sieger des Duells zwischen den Dodgers und den Atlanta Braves. Die Braves führen in der Finalserie der National League mit 3:2.