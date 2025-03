News aus den US Sports

Legende: Jubelnde Jets Kyle Connor wird für sein Tor gefeiert. Reuters/Terrence Lee-Imagn Images

NHL: Jets nun 10 Punkte vor den Stars

Im Duell der zwei besten Teams der Central Division hat Winnipeg Dallas 4:1 bezwungen. Dallas, das ohne den kranken Solothurner Verteidiger Lian Bichsel spielte, kam in diesem Spitzenspiel erst in der 57. Minute zum Ehrentreffer. Kyle Connor mit zwei Toren und einem Assist sowie Mark Scheifele mit drei Assists waren die Hauptverantwortlichen für den Erfolg von Winnipeg, Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt. Damit liegen die Jets nun 10 Punkte vor den Stars. Die Kanadier führen mit 96 Punkten die Western Conference an.

NBA: Hawks verpassen 5. Sieg de suite

Atlanta hat es nicht geschafft, in der NBA den 5. Sieg in Folge einzufahren. Die Hawks verloren zu Hause gegen die Los Angeles Clippers mit 98:121. Ohne Clint Capela, der nach der Geburt seines ersten Kindes am Mittwoch eine kurze Elternzeit geniesst, brachen die Hawks im dritten Viertel ein. Sie kamen nur auf 8 Punkte, während die Clippers 35 Punkte sammelten.

