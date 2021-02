Legende: Geht gegen den Leichtathletik-Verband vor Caster Semenya. imago images

Nächstes Kapitel in der Causa Semenya

Olympiasiegerin Caster Semenya zieht im Rechtsstreit gegen den Leichtathletik-Weltverband vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. «Ich hoffe, der Europäische Gerichtshof wird die langwährenden Menschenrechtsverletzungen gegen weibliche Athleten durch World Athletics beenden», teilte die 30-jährige Südafrikanerin via Twitter mit. Im Kern geht es im Rechtsstreit zwischen der zweifachen Olympiasiegerin über 800 m und dem Leichtathletik-Weltverband um eine umstrittene Regel zum Testosteron-Limit für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen.

Auch 2021 kein Zürich Marathon

Der Zürich Marathon findet aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht statt. Wie die Organisatoren mitteilten, bieten sie den Teilnehmern am 25. April stattdessen einen virtuellen Marathon durch Zürich an. Der nächste richtige Zürich Marathon soll am 10. April 2022 über die Bühne gehen.