Legende: Auf zu neuen Höhen Armand Duplantis. Imago Images/LaurentSanson/Panoramic (Archiv)

Stabhochsprung: Duplantis springt Weltrekord

Überflieger Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung auf 6,22 m verbessert. Der 23-jährige Schwede übersprang diese Marke am Samstag beim Hallen-Meeting im französischen Clermont-Ferrand im 3. Versuch. Der Olympiasieger von 2021 und Weltmeister von 2022 hält den Weltrekord seit dem 8. Februar 2020, als er in Torun (POL) 6,17 m übersprang und den Franzosen Renaud Lavillenie in der Rekordliste verdrängte. Seitdem verbesserte er diese Marke häppchenweise jeweils um einen Zentimeter. Seine Freiluft-Bestmarke liegt bei 6,21 m, aufgestellt an der WM im vergangenen Jahr in Eugene (USA).

02:46 Video Archiv: Der Weltrekord-Sprung von Duplantis in Eugene 2022 Aus Sport-Clip vom 25.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden.

Stabhochsprung: Moser überzeugt

Die Schweizer Stabhochspringerin Angelica Moser hat sich in Clermont-Ferrand ebenfalls in guter Form präsentiert. Die 25-Jährige überquerte beim Hallen-Meeting 4,56 m und und liegt in der europäischen Saisonbestliste damit an 7. Stelle. Am kommenden Wochenende tritt die Zürcherin an den Hallen-EM in Istanbul als Titelverteidigerin an.