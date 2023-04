Legende: Der Eindruck täuscht Clint Capela (links) und die Atlanta Hawks hatten gegen Dallas die Nase vorn. Reuters/USA Today Network

NBA: Capela mit Double-Double bei Drama-Sieg

Die Atlanta Hawks bleiben in der NBA auf Kurs in Richtung Playoffs. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela gewann gegen die Dallas Mavericks auf dramatische Art und Weise 132:130 nach Verlängerung. Trae Young bescherte den Hawks mit zwei verwandelten Freiwürfen 1,8 Sekunden vor Schluss den wertvollen Heimsieg. Die Mavericks hätten die Partie in der regulären Spielzeit gewinnen können, wenn JaVale McGee nicht mit einem Freiwurf 0,4 Sekunden vor der Sirene den Korb verfehlt hätte. Capela verbuchte mit seinen 14 Punkten und 11 Rebounds ein weiteres Double-Double, sein siebtes in den letzten zehn Spielen. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 39 Siegen und ebenso vielen Niederlagen bleibt Atlanta in der Eastern Conference auf dem 8. Rang klassiert.