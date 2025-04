Legende: In einer eigenen Liga unterwegs Golden States Stephen Curry. Reuters/Petre Thomas

NBA: Curry wirft satte 52 Punkte

Superstar Stephen Curry hat die nächste Galavorstellung in der NBA geliefert. Der 37-Jährige war beim 134:125 seiner Golden State Warriors bei den Memphis Grizzlies mit 52 Punkten nicht zu stoppen. Dank der überragenden Leistung Currys, der 12 seiner 20 Versuche aus der Distanz traf, liegen die Warriors in der Western Conference als Fünfter weiter auf Playoff-Kurs. Der Shooting Guard belegt nun den 6. Platz in der Rangliste der Spieler, die am häufigsten die 50-Punkte-Marke in einem Spiel überschritten haben.

NBA: Diverse Sperren nach Tumulten bei Pistons-Spiel

Nach der Schlägerei im NBA-Spiel gegen die Minnesota Timberwolves in der Nacht auf Dienstag müssen die Detroit Pistons zunächst ohne drei gesperrte Spieler auskommen. Center Isaiah Stewart muss zwei Partien aussetzen, während seine Teamkollegen Marcus Sasser und Ron Holland II für ein Spiel gesperrt wurden. Auch Minnesotas Donte DiVincenzo und Naz Reid müssen eine Partie zuschauen.

