Legende: Die entscheidende Szene Anthony Davis (links) kommt zu spät, Jamal Murray setzt in letzter Sekunden zum Wurf an und trifft. Getty Images/ Matthew Stockman

NBA: Knicks und Nuggets in extremis

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James ärgerten Titelverteidiger Denver Nuggets lange, verloren aber nach einem «Buzzer Beater» von Jamal Murray 99:101. Die Kalifornier führten zwischenzeitlich mit 20 Punkten (68:48), nun liegen die Lakers in der Playoff-Achtelfinalserie der NBA 0:2 zurück. Die New York Knicks befinden sich nach einem 104:101 gegen Philadelphia in Spiel 2 auf Viertelfinal-Kurs. 47 Sekunden vor Schluss lagen die Knicks 5 Punkte zurück (96:101), dann drehten Jalen Brunson und Donte DiVincenzo das Spiel mit 2 Dreiern. OG Anunoby sorgte mit 2 erfolgreichen Freiwürfen für den Endstand. In der Serie steht es nun 2:0.

NFL: Ryan beendet Karriere

Der 38-jährige Quarterback Matt Ryan hat seine Footballkarriere beendet. Es sei ein «Höllenritt» gewesen, sagte der wertvollste Spieler (MVP) der Saison 2016/17, nach 15 Spielzeiten in der US-Profiliga ist für ihn Schluss. Traurige Berühmtheit erlangte «Matty Ice» im Super Bowl LI 2017 in Houston. Mit den Atlanta Falcons führte Ryan gegen die New England Patriots scheinbar sicher 28:3, am Ende gewann das Team um Superstar Tom Brady mit 34:28 nach Verlängerung.