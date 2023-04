Legende: Erlebte einen erfolgreichen Abend Clint Capela. Keystone/AP Photo/Hakim Wright Sr.

NBA: Atlanta zieht in die Playoffs ein

Clint Capela hat mit Atlanta die NBA-Playoffs erreicht. Der Genfer setzte sich mit den Hawks im «Play-in-Tournament» mit 116:105 gegen die Miami Heat durch. In der ersten Playoff-Runde trifft Atlanta auf die Boston Celtics, in der Regular Season das zweitbeste Team in der Eastern Conference. Die Hawks legten den Grundstein zum Sieg im 2. Quarter, als sie zwischenzeitlich auf 63:39 davonzogen. Capela steuerte 4 Punkte und 21 Rebounds zum Erfolg bei.

NHL: 4. Saisontor von Siegenthaler

New Jersey mit den Schweizern Jonas Siegenthaler, Nico Hischier und Timo Meier hat in der Nacht auf Mittwoch einen 6:2-Erfolg gegen die Buffalo Sabres gefeiert. Verteidiger Siegenthaler brachte die Devils, die bereits für die Playoffs qualifiziert sind, mit seinem 4. Saisontor 2:0 in Führung. Hischier liess sich 2 Assists notieren, Meier war an einem Treffer beteiligt. In der Eastern Conference liegt New Jersey weiterhin einen Punkt hinter Spitzenreiter Carolina. Tim Berni verzeichnete beim 3:4 von Columbus gegen Philadelphia einen Assist.