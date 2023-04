NHL: Fiala verpasst Auftaktsieg der Kings

Die Los Angeles Kings sind mit einem 4:3-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die Edmonton Oilers in die NHL-Playoffs gestartet. In Abwesenheit von Kevin Fiala (verletzt) rettete Captain Anze Kopitar die Kalifornier mit seinem 3:3-Ausgleich 17 Sekunden vor Schluss in die Overtime, ehe Alex Iafallo die Gäste in der 70. Minute zum Sieg schoss. Zuvor hatten die Oilers 2:0 und 3:1 geführt. Bei Edmonton traf Leon Draisaitl doppelt, bei den Kings Adrian Kempe.

Legende: Die Kings im Hoch Adrian Kempe (links) traf doppelt gegen die Oilers. Keystone/AP/JASON FRANSON

NBA: Eklat bei Warriors-Niederlage

Titelverteidiger Golden State Warriors hat auch die 2. Partie der 1. Runde in den NBA-Playoffs verloren. Bei den Sacramento Kings unterlag das Team um Superstar Stephen Curry mit 106:114 und muss nun auf eine Wende der Best-of-7-Serie in den beiden bevorstehenden Heimspielen hoffen. Für die Kings war De’Aaron Fox mit 24 Punkten und einem vorentscheidenden Dreier in der Schlussphase der Matchwinner. Eine weitere Schlüsselszene war der Ausraster von Golden States Draymond Green, der im letzten Viertel ausgeschlossen wurde, nachdem er Domantas Sabonis auf die Brust getreten hatte.

Jackson Jr. bester Verteidiger der NBA Box aufklappen Box zuklappen Jaren Jackson Jr. ist in der NBA zum Verteidiger des Jahres gewählt worden – als zweitjüngster Spieler der Geschichte. Der 23-jährige Forward der Memphis Grizzlies setzte sich mit 56 von 100 Erststimmen und 391 Gesamtpunkten vor Milwaukees Brook Lopez (309) und Clevelands Evan Mobley (101) durch.