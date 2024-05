NHL: Canucks müssen das 3:3 hinnehmen

Vancouver mit dem Schweizer Pius Suter hat den 1. Matchpuck in den Playoff-Viertelfinals nicht verwerten können. Die Canucks unterlagen Edmonton auswärts mit 1:5 und mussten in der Serie den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Bis knapp vor Spielhälfte war die Partie ausgeglichen (1:1). Dann übernahm das Heimteam das Kommando. Edmonton zog mit 2 Toren innerhalb von 4 Minuten davon und baute die Führung im Schlussdrittel nochmals aus. Das entscheidende 7. Spiel findet in der Nacht auf Dienstag in Vancouver statt.

Legende: «Oilers win» Edmonton entschied das 6. Spiel deutlich für sich. Keystone/AP

NBA: Doncic und Co. stehen im Halbfinal

Die Dallas Mavericks haben im 6. Viertelfinalspiel den Einzug in die nächste Runde geschafft. Das Team um den slowenischen Ausnahmespieler Luka Doncic gewann zu Hause gegen Oklahoma City Thunder mit 117:116 und damit die Serie mit 4:2. Die «Mavs» lagen im 3. Viertel phasenweise mit 17 Punkten zurück, konnten die Partie aber noch drehen. Grossen Anteil daran hatte Doncic. Er skorte 29 Punkte, sammelte 10 Rebounds und verteilte 10 Assists. Damit träumt man in Dallas weiterhin vom NBA/NHL-Double, stehen doch die Dallas Stars (NHL) ebenfalls im Playoff-Halbfinal.