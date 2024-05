Legende: Erstmals an Olympia dabei Jenny Stadelmann. Freshfocus

Badminton-Spielerin Jenjira Stadelmann erlebt in Paris ihre Olympia-Premiere. Sie ist aktuell die Nummer 69 der Weltrangliste. Im letzten Jahr feierte sie mit dem Gewinn von EM-Bronze den grössten Erfolg ihrer Karriere.

Im Rudern ergänzen Aurelia-Maxima Janzen (Skiff), Patrick Brunner, Tim Roth, Kai Schätzle und Joel Schürch (Vierer ohne Steuermann) sowie Scott Bärlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange und Jonah Plock (Doppelvierer) die Duos Andrin Gulich/Roman Röösli und Raphaël Ahumada/Jan Schäuble.

00:52 Video Archiv: Zwei weitere Schweizer Boote erfüllen sich den Olympia-Traum Aus Sport-Clip vom 21.05.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Der Vierer ohne hat sich die Selektion vor 10 Tagen mit Platz zwei bei der Qualifikationsregatta in Luzern verdient. Im Frühling hat das Quartett Brunner, Roth, Schätzle, Schürch bei der EM in Ungarn zudem den 5. Platz belegt.

Im Doppelvierer sicherten sich Bärlocher, Condrau, Lange und Plock mit dem 5. Rang bereits an der WM 2023 in Belgrad einen Quotenplatz. Heuer gewann das Quartett EM-Silber. Die 20-jährige Aurelia-Maxima Janzen sicherte sich die Teilnahme an der Regatta in Luzern.