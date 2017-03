Historisches Staffelgold für Norwegen – Schweizerinnen gute 7.

Norwegens 4 Läuferinnen bescheren ihrem Land in der 4x5km-Staffel das 100. WM-Goldmedaille im Langlauf. Die Schweizerinnen überraschen mit Rang 7 positiv.

Norwegens triumphaler Zieleinlauf 0:28 min, vom 2.3.2017

Norwegen gewinnt erwartungsgemäss das 100. WM-Gold innerhalb der Langlauf-Sparte. Für Schlussläuferin Marit Björgen ist es bereits die 17. WM-Goldmedaille. Im Zweikampf um Silber und Bronze rang die Schwedin Stina Nilsson die Finnin Krista Pärmäkoski auf der Zielgeraden nieder. Der Rückstand betrug über eine Minute.

Schweizer Lichtblick nach trostloser Dekade

Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich, Nathalie von Siebenthal und Seraina Boner büssten auf die Siegerinnen knapp drei Minuten ein. Doch ihr 7. Platz in der Staffel über 4x5 km ist sehr positiv zu bewerten. Erstmals seit 10 Jahren war an einer Nordisch-WM überhaupt wieder eine Schweizer Frauen-Staffel am Start.

Die Schweizer Männer werden am Freitag jedenfalls mächtig Gas geben müssen, um ein vergleichbar gutes Staffelresultat zu erreichen.

Van der Graaff: «Gekämpft bis ins Ziel» Fähndrich: «Sehr hartes Rennen» Van der Graaff: «Gekämpft bis ins Ziel» 0:54 min, vom 2.3.2017

Fähndrich: «Sehr hartes Rennen» 0:54 min, vom 2.3.2017

