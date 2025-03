Legende: Verpasste die Top 30 Pascal Müller. Keystone/EPA/Terje Pedersen

Nordische Kombination: Riiber holt den nächsten Titel

Pascal Müller hat sich an der WM in Trondheim in der Nordischen Kombination auf dem 32. Rang klassiert. Nach dem Springen von der Normalschanze hatte der einzige Schweizer Starter noch auf Platz 17 gelegen, in den 7,5 Kilometer auf der Langlauf-Loipe verlor er noch einige Plätze. Der Sieg ging an Über-Kombinierer Jarl Magnus Riiber. Der Norweger, der Ende Saison wegen gesundheitlichen Problemen zurücktreten wird, holte seinen 10. WM-Titel. Silber ging an Jens Luraas Oftebro (NOR), Bronze an Vinzenz Geiger (GER).