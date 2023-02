Legende: Vorerst in Planica nicht am Start Valerio Grond. Freshfocus/Federico Modica/NordicFocus

Einzelsprint ohne kranken Grond

Der Bündner Valerio Grond muss an der Nordischen Ski-WM in Planica auf den Start am Donnerstag im Einzelsprint verzichten. Er ist krankheitsbedingt noch nicht nach Slowenien gereist. Ob er bei schneller Genesung für den Teamsprint nachreisen kann, ist offen. An der Seite von Janik Riebli belegte Grond in dieser Saison im Weltcup-Teamsprint von Livigno den 3. Platz. Im Einzelsprint lief er im Weltcup dreimal in die Top 10.

01:09 Video Archiv: Grond scheitert im Toblach-Sprint im Halbfinal Aus Sport-Clip vom 03.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.