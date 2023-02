Legende: Enttäuscht Heidi Weng kann nicht an der WM in Planica teilnehmen. Keystone/EPA/ANDREA SOLERO

Langlauf: Weng reist ab, weil es «nicht funktioniert»

Die zweimalige Gesamtweltcupgewinnerin Heidi Weng hat noch vor ihrem ersten WM-Einsatz in Planica die Heimreise angetreten. «Ich habe das Gefühl, dass es nicht so funktioniert, wie es sollte», sagte die norwegische Langläuferin, die eigentlich am Samstag im Skiathlon starten wollte. Die viermalige Staffel-Weltmeisterin war zuletzt immer wieder von Erkrankungen zurückgeworfen worden. Als Ersatz reiste am Freitag die zweimalige Olympiasiegerin Ragnhild Haga nach Slowenien.