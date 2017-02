Nordisch-WM-News: Northug mit reduziertem Programm

Heute, 14:39 Uhr

Wie Dario Cologna geht auch Petter Northug in Lahti nur in zwei WM-Rennen an den Start. Und: Wetterkapriolen beeinträchtigen das Training der Skispringer.

Bild in Lightbox öffnen. Wie Dario Cologna bestreitet auch Petter Northug in Lahti nur zwei Rennen: Den Skating-Sprint sowie das 50-km-Rennen in der freien Technik. Für beide Events ist er als Titelverteidiger automatisch qualifiziert. Auf weitere Einsätze verzichtete der 31-jährige freiwillig, sodass für ihn Hans Christer Holund nachrücken konnte. Northug sagt dazu: «Ich denke, dies ist absolut korrekt so.» Das erste Training der Skispringer am Mittwoch wurde wegen zu starkem Wind abgesagt. Neben Simon Ammann hätten auch Gregor Deschwanden, Gabriel Karlen, Killian Peier und Andreas Schuler daran teilgenommen. Letztere vier kämpfen um die drei WM-Startplätze neben jenem von Ammann.

rha/agenturen