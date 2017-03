Staffel mit Cologna verpasst Bronze haarscharf

Die Schweizer Langläufer erreichen über 4x10 km an der WM in Lahti den starken 4. Platz. Gold geht an Norwegen.



Packender Staffel-Finish der Langläufer 0:36 min, vom 3.3.2017

Schlussläufer Curdin Perl kämpfte im Staffel-Rennen an den Weltmeisterschaften in Lahti in einer Viergruppe sogar bis kurz vor dem Ziel um Bronze mit. Zum Schluss resultierte Rang 4 – zwei Zehntel hinter Schweden.

Der Sieg ging erwartungsgemäss an Norwegens Quartett um Topstar Martin Johnsrud Sundby. Die Skandinavier setzten sich vor Russland durch und holten bereits das neunte WM-Staffel-Gold in Folge.

Cologna: «Wenn noch einer mehr gestürzt wäre»

Cologna mit überzeugendem Auftritt

Dario Cologna präsentierte sich bei seinem ersten Auftritt in Lahti in WM-Form. Er übernahm als dritter Läufer von Jonas Baumann an fünfter Position – mit 30 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang. In der Folge machte der Bündner viel Boden gut.

Colognas Leistung stimmt auch zuversichtlich im Hinblick auf seinen zweiten WM-Einsatz im 50-Kilometer-Rennen vom Sonntag.

Freude mit Einschränkung

Mit dem Abschneiden der Staffel zeigte sich Teamleader Cologna zwar zufrieden, merkte aber auch an: «Es hat nicht viel gefehlt zum ganz grossen Coup.» Auch Curdin Perl konnte die starke Teamleistung nicht vorbehaltlos geniessen: «Es fuchst schon, so knapp an einer Medaille vorbeizuschrammen.»

Perl: «Zwiespältiger Eindruck» 2:25 min, vom 3.3.2017

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 3.3.2017, 12:25 Uhr