Van der Graaff erneut im Pech

Nadine Fähndrich und Laurien Van der Graaff haben im Final des WM-Teamsprints einen Top-6-Platz verpasst. Van der Graaff unterlief in der ersten Ablösung ein Malheur. In ihrer zweiten Runde verlor sie den Anschluss.

Mit 42 Sekunden Rückstand auf die norwegischen Siegerinnen Heidi Weng/Maiken Caspersen Falla belegten die Schweizerinnen Rang 7.

Van der Graafs Malheur im Final

Die 29-jährige Van der Graaff, die im Einzelsprint disqualifiziert worden war, kam in einem Aufstieg gleich zweimal ins Stolpern und fiel ans Ende des Feldes zurück. Zwar schloss die gebürtige Niederländerin noch einmal auf und konnte mit dem Pulk an Nadine Fähndrich übergeben. Die Aufholjagd schien aber zuviel Kraft gekostet haben: In der 2. Runde konnte sie den Top-Läuferinnen nicht mehr folgen.

3. Gold für Norwegen

Für Falla ist es nach dem Sieg im Einzelsprint bereits die 2. Goldmedaille in Lahti. Norwegens Frauen haben bislang alle drei WM-Rennen gewonnen. Silber holte Russland mit Julia Belorukowa und Natalja Matwejewa. Bronze sicherten sich die US-Girls Sadie Björnsen/Jessica Diggins.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 26.2.17