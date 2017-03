WM-Gastgeber Finnland feiert erstes Gold

Der finnische Langläufer Iivo Niskanen wird in Lahti Weltmeister über 15 Kilometer im klassischen Stil.



Finnisches Publikum bejubelt Niskanens Zieleinfahrt 0:45 min, vom 1.3.2017

Langläufer Iivo Niskanen hat sich mit einer beeindruckenden Vorstellung durchgesetzt. Der 25-Jährige gewann mit 17,9 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Martin Johnsrud Sundby. Rang 3 ging an Sundbys Landsmann Niklas Dyrhaug.

Der Bündner Jonas Baumann zeigte eine ansprechende Leistung und wurde 17. Auf die Top Ten fehlten ihm 37 Sekunden.

Niskanen: «Ein grosses Ding» (engl.)

Sundby hadert und hofft

Niskanen gewann erstmals Gold als Einzelläufer, nachdem er 2014 in Sotschi im olympischen Teamsprint triumphiert hatte. Sundby seinerseits wartet weiter auf Einzel-Gold an einem Grossanlass. Ein allfälliger Triumph über 15 Kilometer wäre zudem auch Norwegens 100. Gold an einer Nordisch-WM gewesen.

Sundy bleibt in Lahti eine letzte Chance. Zum Abschluss der WM steht am Sonntag der 50-Kilometer-Lauf in der Skating-Technik an. Zu den Gegnern werden dann auch die am Mittwoch nicht gestarteten Sergej Ustujugow und Dario Cologna zählen.

