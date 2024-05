Legende: Bestreitet seine dritten und letzten Olympischen Spiele Tadesse Abraham. Keystone/AP Photo/Shuji Kajiyama

3. Olympiateilnahme für Schlumpf & Abraham, Debüt für Bekele & Kyburz

Die Selektionskommission von Swiss Olympic hat ein Marathon-Quartett für die Sommerspiele 2024 in Paris (ab 26. Juli) aufgeboten. Tadesse Abraham wird in der französischen Hauptstadt seine dritten Olympischen Spiele nach 2016 und 2021 bestreiten. Neo-Marathonläufer Matthias Kyburz ist zum ersten Mal dabei. Der achtfache Orientierungslauf-Weltmeister knackte die Olympia-Limite auf Anhieb. Bei den Frauen wurden Fabienne Schlumpf zum dritten Mal und Helen Bekele aufgeboten. Die gebürtige Äthiopierin ist seit März diesen Jahres für die Schweiz startberechtigt. Ihre Olympia-Limite lief sie am Berlin-Marathon 2023 in 2:19,44 Stunden.

Die Schweizerinnen und Schweizer bei Olympia Box aufklappen Box zuklappen Rudern (4): Raphaël Ahumada/Jan Schäuble (Doppelzweier Leichtgewichte); Andrin Gulich/Roman Röösli (Zweier ohne Steuermann)

Raphaël Ahumada/Jan Schäuble (Doppelzweier Leichtgewichte); Andrin Gulich/Roman Röösli (Zweier ohne Steuermann) Segeln (6): Elia Colombo (Windsurfen); Maud Jayet (Bootsklasse ILCA 6); Arno de Planta/Sébastien Schneiter (49er); Maja Siegenthaler/Yves Mermod (470 Mixed)

Elia Colombo (Windsurfen); Maud Jayet (Bootsklasse ILCA 6); Arno de Planta/Sébastien Schneiter (49er); Maja Siegenthaler/Yves Mermod (470 Mixed) Rad – Bahn (3): Michelle Andres (Madison); Aline Seitz (Madison & Omnium); Alex Vogel (Omnium)

Michelle Andres (Madison); Aline Seitz (Madison & Omnium); Alex Vogel (Omnium) Leichtathletik – Marathon (4): Tadesse Abraham, Helen Bekele, Matthias Kyburz, Fabienne Schlumpf