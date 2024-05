Feierlicher Empfang der olympischen Fackel

Das Olympische Feuer hat Frankreich erreicht. Der historische Dreimaster Belem mit der Fackel an Bord legte nach zwölftägiger Reise von Griechenland durch das Mittelmeer am Mittwoch in Marseille an. Florent Manaudou, Schwimm-Olympiasieger 2012 in London, betrat um 19:31 Uhr mit der Fackel in der Hand französischen Boden. 150'000 Menschen verfolgten das Spektakel im alten Hafen, darunter Staatspräsident Emmanuel Macron. Für die Sicherheitskräfte war es ein erster Test im Olympiajahr, 6000 waren im Einsatz. Am 16. April war das Feuer in Olympia entzündet worden, elf Tage später stach das Schiff in Piräus in See. Nach dem Anlegen in Marseille werden 10'000 Fackelträger die Flamme durch 65 französische Territorien und 450 Städte tragen, ehe sie am 26. Juli im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Paris auf der Seine stehen wird.

3. Olympiateilnahme für Schlumpf & Abraham, Debüt für Bekele & Kyburz

Die Selektionskommission von Swiss Olympic hat ein Marathon-Quartett für die Sommerspiele 2024 in Paris (ab 26. Juli) aufgeboten. Tadesse Abraham wird in der französischen Hauptstadt seine dritten Olympischen Spiele nach 2016 und 2021 bestreiten. Neo-Marathonläufer Matthias Kyburz ist zum ersten Mal dabei. Der achtfache Orientierungslauf-Weltmeister knackte die Olympia-Limite auf Anhieb. Bei den Frauen wurden Fabienne Schlumpf zum dritten Mal und Helen Bekele aufgeboten. Die gebürtige Äthiopierin ist seit März diesen Jahres für die Schweiz startberechtigt. Ihre Olympia-Limite lief sie am Berlin-Marathon 2023 in 2:19,44 Stunden.

Die Schweizerinnen und Schweizer bei Olympia Box aufklappen Box zuklappen Leichtathletik – Marathon (4): Tadesse Abraham, Matthias Kyburz; Helen Bekele, Fabienne Schlumpf

Tadesse Abraham, Matthias Kyburz; Helen Bekele, Fabienne Schlumpf Rad – Bahn (3): Alex Vogel (Omnium); Michelle Andres (Madison), Aline Seitz (Madison & Omnium)

Alex Vogel (Omnium); Michelle Andres (Madison), Aline Seitz (Madison & Omnium) Rudern (4): Raphaël Ahumada/Jan Schäuble (Doppelzweier Leichtgewichte), Andrin Gulich/Roman Röösli (Zweier ohne Steuermann)

Raphaël Ahumada/Jan Schäuble (Doppelzweier Leichtgewichte), Andrin Gulich/Roman Röösli (Zweier ohne Steuermann) Segeln (6): Elia Colombo (Windsurfen), Arno de Planta/Sébastien Schneiter (Bootsklasse 49er); Maud Jayet (ILCA 6); Maja Siegenthaler/Yves Mermod (470 Mixed)