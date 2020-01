Klopfenstein holt nach Super-G-Gold in der Kombi Bronze

Legende: 2. Rennen, 2. Medaille Amélie Klopfenstein. Keystone

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Youth Olympic Games mit 6 Medaillen haben die Schweizer auch am 2. Tag Edelmetall bejubeln dürfen.

Ski alpin: Bronze in der Kombination

Für ein veritables Sportmärchen hatte Amélie Klopfenstein, die zunächst nur als Ersatzfahrerin in Les Diablerets weilte, bereits am Freitag mit Gold im Super-G gesorgt. Tags darauf doppelte die 17-Jährige aus dem Berner Jura nach: In der Alpinen Kombination belegte sie hinter der Österreicherin Amanda Salzgeber und Noa Szollos aus Israel Rang 3. Im Slalom, aus dem gemeinsam mit dem Super-G vom Vortag die Kombi-Wertung resultierte, konnte sie den Bronze-Platz verteidigen.