Vom 9. bis 22. Januar finden in Lausanne die Olympischen Jugendspiele statt. Hier finden Sie alle relevanten Infos zum Anlass.

Ab Donnerstag in Lausanne

Legende: Olympia in der Schweiz In Lausanne und Umgebung kämpft die Jugend um olympische Medaillen. Keystone

Ab Donnerstag wird Lausanne und die Umgebung Schauplatz der Olympischen Jugend-Winterspiele. Hier finden Sie alles Wissenswerte über den Grossanlass in der Westschweiz.

Die Geschichte der Youth Olympic Games

2007 hat das IOC über die Einführung der Olympischen Jugendspiele entschieden. Erster Austragungsort war Singapur mit den Sommerspielen 2010. Es folgten die ersten Winterspiele in Innsbruck 2012. Weitere Austragungsorte waren Nanjing (2014), Lillehammer (2016) und Buenos Aires (2018). In Lausanne finden nun die 3. Olympischen Jugend-Winterspiele statt. Die Stadt mit dem IOC-Hauptsitz setzte sich bei der Wahl gegen Brasov (ROU) durch. Die nächsten Sommerspiele finden 2022 in Dakar statt.

Die wichtigsten Zahlen & Fakten zu den Wettkämpfen

Die Spiele finden erstmals länderübergreifend statt: In der Schweiz und in Frankreich.

Insgesamt gibt es 8 Austragungsorte: Lausanne, Leysin, Les Diablerets, Villars, Champéry, St. Moritz, Vallée de Joux (FRA) und Les Tuffes (FRA).

In 8 Sportarten und 16 Disziplinen wird um Edelmetall gekämpft. Insgesamt werden 81 Medaillensätze vergeben: Je 33 bei den Frauen und Männern sowie 15 in den Mixed-Bewerben.

1880 Athletinnen und Athleten zwischen 15 und 18 Jahren aus 79 verschiedenen Ländern werden teilnehmen. Vor 4 Jahren in Lillehammer waren es noch 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Wettkamporte und Disziplinen Ort

Wettkampf

Lausanne

Eishockey, Eiskunstlauf, Short Track, Zeremonien

Champéry Curling Les Diablerets

Ski alpin

Les Tuffes (FRA)

Skispringen, Biathlon, Nordische Kombination

Leysin Snowboard, Ski Freestyle St. Moritz

Bob, Skeleton, Eisschnelllauf

Vallée de Joux (FRA)

Langlauf Villars Snowboard, Ski Freestyle, Skitourenrennen



Die Schweizer Delegation

Swiss Olympic hat 112 Athletinnen und Athleten für die Youth Olympic Games selektioniert. Je 56 Frauen und Männer aus 21 Kantonen nehmen in 15 der 16 Disziplinen teil. Die Schweiz verfügt als Gastgeberland über ein deutlich höheres Kontingent an Quotenplätzen. Zum Vergleich: 2016 in Lillehammer waren noch 48 Schweizer Sportlerinnen und Sportler selektioniert worden, 2012 waren es 26.

Das Programm bei SRF und in der Sport App

So sendet SRF von den Youth Olympic Games So sendet SRF von den Youth Olympic Games Datum

Zeit Kanal

Event Donnerstag, 09.01.

20:00 Uhr

SRF zwei / Sport App

Eröffnungszeremonie Sonntag, 12.01.

09:55/12:40 Uhr Sport App Ski alpin: Riesenslalom Frauen

Montag, 13.01. 09:55/12:40 Uhr Sport App Ski alpin: Riesenslalom Männer

Dienstag, 14.01.

09:25/13:40 Uhr

Sport App

Ski alpin: Slalom Frauen & Männer

Samstag, 18.01.

12:25 Uhr

Sport App

Ski Freestyle/Snowboard: Slopestyle Frauen

Sonntag, 19.01.

12:25 Uhr

Sport App Ski Freestyle/Snowboard: Slopestyle Männer

Montag, 20.01.

12:25 Uhr Sport App Ski Freestyle: Halfpipe Frauen & Männer

Dienstag, 21.01.

12:30 Uhr Sport App Snowboard: Halfpipe Frauen & Männer Mittwoch, 22.01.

12:25 Uhr Sport App Ski Freestyle/Snowboard: Big Air Frauen & Männer



Gut zu wissen

Das IOC setzt auf grüne und nachhaltige Spiele. Das heisst, dass alle Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden.

Zudem gilt eine Geschlechtergleichheit. Es nehmen gleiche viele Frauen und Männer teil (je 940).

Das Budget für den Grossanlass beträgt 40 Millionen Schweizer Franken.

In Lausanne finden 2 neue Sportarten die Aufnahme ins Programm: Tourenski und Langlauf Cross.

Rund 70'000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Der Eintritt zu den Events ist frei.

Sendebezug: Radio SRF 1, Morgenbulletin, 06.01.2020, 06:20 Uhr