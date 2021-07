Die Qualifikation der Kunstturner am Samstag hat es in sich: Pablo Brägger, Eddy Yusof, Christian Baumann und Teamcaptain Benjamin Gischard turnen nicht nur um Plätze im Mehrkampf-Final und in den Gerätefinals, sondern auch um den Einzug in den Teamfinal der Top-8-Nationen.

Vor fünf Jahren in Rio hatten die Schweizer als 9. die Qualifikation knapp verpasst. Heuer ist der Optimismus gross: «Das Potenzial ist da, es ist ein sehr realistisches Ziel», sagt Baumann. Für das STV-Quartett spricht die Erfahrung – alle vier Turner waren bereits in Brasilien dabei.

Bräggers krönender Abschluss?

Für Brägger ist es der letzte Grossanlass seiner Karriere. Der 28-jährige Ostschweizer strebt einen Platz im Mehrkampf-Final an, für den sich nur zwei Turner pro Nation qualifizieren können. «Auch ein Gerätefinal wäre extrem schön, ob am Reck oder am Barren», so der Reck-Europameister von 2017.

Das sagen die vier Schweizer Vertreter weiter: