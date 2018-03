Das nationale Olympia-Komitee Italiens CONI hat in einem Brief an das IOC sein Interesse an einer Kandidatur von Mailand und Turin mitsamt der Dolomiten-Region offiziell bekundet.

Damit könnte es für Sion zu einem «Déjà-vu-Erlebnis» kommen. Im Jahr 1999 hatten die Walliser das Duell um die Spiele 2006 gegen Turin verloren.

Entscheidung fällt 2019 in Mailand

Das CONI erklärte am Donnerstag, es werde der neuen italienischen Regierung, die in Rom noch gebildet werden muss, eine Anfang 2018 realisierte Machbarkeitsstudie zur Bewerbung vorlegen.

Laut CONI werde das olympische Projekt ganz Italien Vorteile bringen. Die Entscheidung über den Gastgeber der Olympischen Winterspiele und der Paralympics 2026 fällt im September 2019 bei der IOC-Session in Mailand.

Drei weitere Kandidaten

Neben Sion und Turin/Mailand haben bisher auch Stockholm (Schweden), Calgary (Kanada) und Sapporo (Japan) Interesse an den Spielen 2026 bekundet. Offizieller Bewerbungsschluss beim IOC ist Samstag.