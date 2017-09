Nordkorea und die Atomwaffen – Gefahr für Olympia?

Nach Nordkoreas jüngstem Atomwaffentest wird die Debatte über die Sicherheit von Olympia in Pyeongchang wieder entfacht. Swiss Olympic verfolgt die Entwicklungen genau.

Seit Wochen liefert Nordkorea beinahe täglich neue, beunruhigende Nachrichten. Am Sonntag brüstete sich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un mit einem erneuten Atomwaffen-Test. Dieser wurde international verurteilt.

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel bleibt angespannt. Dies besorgt die Weltgemeinschaft – und setzt auch Fragezeichen hinter der Durchführung der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang, das nur 80 Kilometer entfernt von Nordkorea liegt.

Ticketverkauf auf Rekordtief

Südkoreas Olympiamacher spielen die Probleme bislang herunter. Doch der Ticketverkauf ist fünf Monate vor dem Startschuss der Spiele auf einem historischen Tief – bislang wurden im Gastgeberland erst 4,8 Prozent der Eintrittskarten verkauft.

Es wird bereits über mögliche Alternativen für Pyeongchang diskutiert: So wurden beispielsweise der letzte Ausrichter Sotschi oder München, das sich vergeblich für die Olympia 2018 beworben hatte, ins Spiel gebracht.

(Noch) keine Sorge bei Swiss Olympic

Wie geht Swiss Olympic mit den neusten Entwicklungen um? Alexander Wäfler, Leiter Medien und Information, sagt: «Wir sind aktuell noch nicht beunruhigt.» Dies vor allem deshalb, weil es bis zum Beginn der Spiele noch ein paar Monate dauere.

« Für uns ist klar, dass die Sicherheit der Athletinnen und Athleten über allem steht. » Alexander Wäfler



Swiss Olympic bezieht seine Informationen vom Departement für Auswärtige Angelegenheiten, von der Schweizer Botschaft in Seoul sowie der Bundespolizei fedpol und steht ausserdem in regelmässigem Kontakt mit dem Internationalen Olympischen Komitee.

Überall hofft man, dass sich der Konflikt bald beruhigt. Wäfler sagt: «Natürlich verfolgen wir die Ereignisse in Nord- und Südkorea sehr genau. Für uns ist klar, dass die Sicherheit der Athletinnen und Athleten über allem steht.» Ein Teilnahmeverzicht stehe Stand jetzt nicht zur Diskussion. Momentan gehen die Vorbereitungen für die Spiele in Pyeongchang also wie geplant weiter.

Haben sich bereits besorgte Schweizer Athleten an Swiss Olympic gewendet?

Sendebezug: SRF 1, Tagesschau, 3.9.2017, 19:30 Uhr