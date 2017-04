Sion 2026: Olympische Spiele (nicht nur) für die Westschweiz

Olympische Spiele in 5 Kantonen und 14 Austragungsorten: «Sion 2026» ist ein Projekt der verschiedenen Regionen.

Olympische Spiele 2026 in der Schweiz? Während langer Zeit wurde mit verschiedenen Projekten an dieser Idee gearbeitet. In Graubünden ist das Vorhaben nach negativer Volksabstimmung inzwischen begraben. Die möglichen Kandidaturen im Waadtland und Wallis wurden fusioniert – «Sion 2026» will nun die Olympischen Spiele in die Schweiz bringen.

Das Konzept setzt auf Nachhaltigkeit. Neu gebaut werden müssten nur die Eisschnelllauf-Anlage in Aigle sowie das nationale Zentrum für Skispringen und nordische Kombination in Kandersteg. Die neuen Eishallen in Lausanne, Visp und Freiburg werden unabhängig von der Vergabe der Spiele gebaut, ebenso die Langlauf-Anlagen im Obergoms.

Keine klassische Eröffnungsfeier?

Die Initianten betonen überdies die starke Anbindung der Kernorte an den öffentlichen Verkehr. Zwischen Lausanne, Bern, Visp und Sion/Martigny bestehen ausgezeichnete Verbindungen auf der Schiene. Das gesamte olympische Dorf in Collombey soll komplett nach Minergie-P-Norm erstellt werden und so Symbolcharakter für den Übergang zu den Energien der Zukunft haben.

Auch wenn Wettkämpfe in den Kantonen Waadt, Bern, Freiburg und Graubünden geplant sind: Das Herz der Spiele bleibt das Wallis und natürlich die Host City Sion. In der Kantonshauptstadt soll indes kein grosses Stadion für Eröffnungs- und Schlussfeier gebaut werden. Das Konzept von «Sion 2026» sieht ohne konkreten Vorschlag vor, «die Art und Weise, wie diese Feiern durchgeführt werden, zu ändern.»

Die geplanten Austragungsorte Sportart

Austragungsort(e)

Biathlon Ulrichen

Big Air

Sion Bob, Rodeln, Skelethon

St. Moritz

Curling Visp Eishockey Bern, Biel, Freiburg

Eiskunstlauf Lausanne

Eisschnelllauf Aigle Freeride Verbier Langlauf

Ulrichen

Halfpipe, Slopestyle

Leysin

Ski alpin

Crans-Montana, Veysonnaz

Ski- und Boardercross

Veysonnaz

Skispringen und Nord. Kombination

Kandersteg

Snowboard alpin

Crans-Montana

Organisation

Athletendorf Collombey, Thun

Host City

Sion Olympische Familie

Montreux

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 17.30 Uhr, 10.04.2017