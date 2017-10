Kyburz und Co. verpassen in der Staffel den perfekten Abschluss

Sonntag, 1. Oktober 2017, 15:53 Uhr

Nach 3 Siegen in den letzten 4 Einzelbewerben hat die Schweiz in der abschliessenden Sprintstaffel einen neuerlichen Erfolg verpasst. Der Sieg am Weltcup-Final geht an ein schwedisches Quartett.

Matthias Kyburz: «Publikum war nicht ganz so euphorisch» 1:28 min, vom 1.10.2017 Als Matthias Kyburz in Grindelwald als dritter Staffelläufer von Schweiz 1 seinen Lauf als Führender beendete, stutzte er: Sabine Hauswirth, die Schlussläuferin des Teams, stand nicht zur Ablöse bereit. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Team bereits disqualifiziert worden. Florian Howald hatte einen falschen Posten angelaufen. Schweden 2 nutzt Gunst der Stunde Dasselbe Schicksal ereilte die Mitfavoriten Schweden 1 um Saisondominatorin Tove Alexandersson. So kam Schlussläuferin Sara Hagström vom zweiten schwedischen Team unmittelbar vor Norwegen 1 ins Ziel. Für einen versöhnlichen Schluss am Saisonfinal aus Sicht der Gastgeber sorgte Schweiz 2: Julia Gross, Daniel Hubmann, Fabian Hertner und Sarina Jenzer wurden 3. Impressive finish by Sara Hagström! #owcup #owcupfinal pic.twitter.com/ycOWPWsZE1 — IOF_orienteering (@IOForienteering) 1. Oktober 2017

