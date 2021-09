Legende: Gehen leer aus Cynthia Mathez (r.) und Karin Suter-Ehrat. Keystone

Nach dem Halbfinal haben Mathez/Suter-Ehrat auch das 2. Spiel um Medaillen an den Paralympics in Tokio verloren. In der Badminton-Doppelkonkurrenz unterlagen die beiden in der WH1/2-Klasse den Thailänderinnen Sujirat Pookkham/Amnouy Wetwithan deutlich mit 11:21, 12:21.

Nach nur einer knappen halben Stunde verwerteten die favorisierten Thailänderinnen ihren ersten Matchball und sicherten sich Bronze. Das Badminton-Doppel war der letzte Wettkampf in Tokio mit Schweizer Beteiligung. Nach den beiden Medaillen von Marcel Hug und Manuela Schär am letzten Tag beendet die Schweizer Delegation die Paralympics mit hervorragenden 14 Medaillen.