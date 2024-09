Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Handbikerin Sandra Stöckli belegt im paralympischen Strassenrennen den 8. Platz.

Benjamin Früh wird überrundet, am Ende reicht ihm dies für Platz 6.

Am Nachmittag (ab 16:00 Uhr live bei SRF) steht auch Fabian Recher im Einsatz.

Eine Stunde lang mussten sich die Handbikerinnen und Handbiker am Morgen gedulden, ehe sie das Strassenrennen in Paris in Angriff nehmen konnten. Aufgrund starken Regens hatten sich die Organisatoren für eine Verschiebung entschieden.

Bei den Frauen sorgte Sandra Stöckli für eine Top-Klassierung. Nach Rang 10 im Zeitfahren klassierte sie sich im Strassenrennen auf dem 8. Rang. Auf die überlegene Siegerin Lauren Parker (AUS), die die Konkurrenz um 4:11 Minuten und mehr deklassierte, verlor die Schweizerin knapp 7 Minuten. «Wir hatten sehr viel Wasser auf der Strasse. Zwischenzeitlich habe ich mich gefühlt wie in einer Waschstrasse», beschrieb sie die schwierigen Verhältnisse. Die Bedingungen seien jedoch für alle die gleichen gewesen.

Früh am Ende auf Platz 6

Im Strassenrennen der Männer blieb Benjamin Früh im Kampf um die Medaillen erwartungsgemäss chancenlos. Der 32-Jährige (H1) trat im Starterfeld gegen H2-Athleten an, die körperlich weniger stark eingeschränkt sind als er. Der Zürcher wurde überrundet und musste nach 28 Kilometern aussteigen – als Letzter seiner direkten Konkurrenten in der Kategorie H1. In der Schlussabrechnung ergab dies Platz 6 für Früh.