SRF Sport wechselt während den Paralympics erneut die Perspektive und schlüpft in die Rolle der Para-Athletinnen und -Athleten.

Wie funktioniert Skifahren in einem Monoskibob? Gelingt Langlaufen auch mit nur einem Stock? Oder: Was ist die Schwierigkeit beim Rollstuhl-Curling? Diesen und anderen Fragen ist unser Reporter Christoph Muggler vor den Paralympics in Peking nachgegangen.

Zusammen mit Schweizer Para-Athletinnen und -Athleten hat er den Selbstversuch gewagt. In jeder Folge versucht er eine Challenge zu meistern, die ihm die Sportlerinnen und Sportler gestellt haben.

Folge 1: Monoskibob mit Pascal Christen

05:16 Video Achtung Sturzgefahr – Selbstversuch Monoskibob Aus Sport-Clip vom 04.03.2022. abspielen

In hohem Tempo rauscht Pascal Christen in seinem Monoskibob die Pisten runter. Vermeintlich einfach ist die Challenge für unseren Reporter: Den Kinderhang ohne Sturz bewältigen.

Die weiteren Folgen: