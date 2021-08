Am 2. Tag der Paralympics in Tokio hat Schwimmer Leo McCrea über 200 m Lagen den Final klar verpasst.

Legende: «Recht anstrengend» Leo McCrea auf der Bruststrecke im 200-m-Lagen-Vorlauf. Keystone

Wie Teamkollegin Nora Meister am Vortag nutzte der 17-jährige Schwimmer Leo McCrea den Vorlauf über 200 m Lagen vor allem, um bei seiner Paralympics-Premiere die Abläufe kennenzulernen. «Es war schon recht anstrengend», sagte McCrea nach dem Rennen über die 4 Längen. Umso wertvoller sei die Erfahrung insgesamt aber gewesen, «sie hilft mir sehr bei meinen kommenden Einsätzen».

McCrea, der in der Kategorie SM6 an den Start geht, landete in einer Zeit von 3:10,28 Minuten auf dem 15. Platz unter 17 Teilnehmern. Den nächsten Auftritt hat der Schweizer am Samstag über 100 m Brust.

Geiger und Amigo sind gefordert

Am Donnerstag steht für Swiss Paralympic noch Dressurreiterin Nicole Geiger im Einsatz. Mit ihrem Pferd Amigo geht es im Individual Test bereits um viel: Pferd und Reiterin benötigen mindestens einen 8. Rang, damit sie am kommenden Montag auch in der 2. Disziplin, dem Individual Freestyle, am Start sein können.