Am 2. Tag der Paralympics in Tokio hat Schwimmer Leo McCrea über 200 m Lagen den Final klar verpasst. Nicole Geiger verpasst die Kür.

Leo McCrea nutzte den Vorlauf über 200 m Lagen vor allem, um bei seiner Paralympics-Premiere die Abläufe kennenzulernen. «Es war schon recht anstrengend», sagte der 17-jährige Schwimmer nach dem Rennen über die 4 Längen. Umso wertvoller sei die Erfahrung insgesamt aber gewesen.

McCrea, der in der Kategorie SM6 an den Start geht, landete in einer Zeit von 3:10,28 Minuten auf dem 15. Platz unter 17 Teilnehmern. Den nächsten Auftritt hat der Schweizer am Samstag über 100 m Brust.

Legende: «Recht anstrengend» Leo McCrea auf der Bruststrecke im 200-m-Lagen-Vorlauf. Keystone

Geiger und Amigo verpassen Kür

Nicole Geiger hat die Kür im Dressurreiten klar verpasst. Die 58-jährige Aargauerin belegte mit Amigo im Equestrian Park den 14. und letzten Rang und verpasste damit auch das Individual Freestyle der besten 8 vom Montag. Die Goldmedaille ging an Michele George (BEL).

Geiger war untröstlich, weil ihr ein entscheidender Fehler unterlaufen war: «Ich habe die Wendung auf die falsche Seite gemacht. Man darf Fehler machen, aber nicht in diesem Moment.» Dabei sei Amigo gut dabei gewesen. Damit sind die Paralympics für Geiger bereits beendet.