Wout van Aert siegt bei der 11. Etappe an der Tour de France mit über einer Minute Vorsprung.

Tadej Pogacar behält auch nach dem Tag, an dem es 2 Mal über den Mont Ventoux geht, das «Maillot jaune».

Diese Premiere hatte es in sich. Erstmals mussten die Radprofis bei der Tour de France zweimal an einem Tag über den Mont Ventoux. Jumbo-Vismas Wout van Aert meisterte die Aufgabe am 11. Tag am schnellsten. Mit einer Minute und 14 Sekunden Vorsprung auf die beiden Trek-Segafredo-Fahrer Kenny Elissonde und Bauke Mollema siegte der Belgier solo.

Martin muss aufgeben Box aufklappen Box zuklappen Für Tony Martin ist die Rundfahrt beendet. Der viermalige Zeitfahrweltmeister musste am Mittwoch nach einem erneuten Sturz aufgeben. Der 36-Jährige war etwa eine halbe Stunde nach dem Start zu Fall gekommen. Martin begab sich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

«Mir fehlen die Worte. Ich hätte nicht erwartet, dass ich diese Etappe gewinnen kann, da hätte ich vor der Tour nicht drauf gesetzt», sagte Van Aert danach, «Das ist ein so ikonischer Anstieg. Vielleicht ist das mein bester Sieg überhaupt.»

Für den Alleskönner Van Aert war es bereits der vierte Tagessieg an der Frankreich-Rundfahrt, der erste auf einer Bergetappe. In den letzten beiden Jahren hatte der mehrfache Quer-Weltmeister jeweils bei Sprintankünften triumphiert.

Pogacar baut Vorsprung aus

Als Etappen-Vierter traf Leader Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) nach 199,7 km im Ziel in Malaucène ein. Der Vorjahressieger aus Slowenien baute seinen Vorsprung im Gesamtklassement weiter aus, weil der zweitplatzierte Ben O'Connor (AG2R Citroën) im letzten Anstieg des Tages hinauf zum Mont Ventoux das Tempo der Favoriten nicht mehr mitgehen konnte. Neuer Gesamtzweiter mit einem Rückstand von 5:18 Minuten auf Pogacar ist der Kolumbianer Rigoberto Uran.

«Im letzten Anstieg hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten», meinte Pogacar, der im Dänen Jonas Vingegaard erstmals einen Rivalen kurzzeitig am Berg ziehen lassen musste: «Aber in der Abfahrt bin ich wieder rangekommen. Insgesamt war es echt ein guter Tag.»