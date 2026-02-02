An den Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya qualifiziert sich das Schweizer Nationalteam in der Mannschaftsverfolgung für den Final.

Legende: Sorgt in Konya für Furore Das Schweizer Bahnquartett. imago images/frontalvision.com

Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner und Alex Vogel setzten sich in der Hauptrunde gegen die stärker eingestuften Briten durch. Das Quartett legte die 4000 Meter in 3:44,754 Minuten zurück und verbesserte damit den tags zuvor in der Qualifikation aufgestellten Landesrekord um rund 1,9 Sekunden.

Im Final kommt es heute Abend um 19:13 Uhr Schweizer Zeit zum Duell mit den favorisierten Dänen, welche in der Hauptrunde in der neuen Weltrekordzeit von 3:39,977 Minuten gestoppt wurden.

Auch Frauen überzeugen

Ebenfalls eine hervorragende Vorstellung boten die Schweizer Frauen, die sich in der Hauptrunde gegen Belgien durchsetzten. Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti und Aline Seitz benötigten für die 16 Runden 4:12,094 Minuten. Sie verbesserten damit den tags zuvor in der Qualifikation realisierten Schweizer Rekord um 2,9 Sekunden und reihten sich auf Platz 5 ein. Von der Teilnahme am kleinen Final trennten das Quartett rund 2,5 Sekunden.