Marlen Reusser stürzt bei der Flandern-Rundfahrt heftig und muss sich offenbar in Spitalpflege begeben.

Legende: Im Pech Marlen Reusser (Archivbild). imago images/frontalvision.com

Die Flandern-Rundfahrt bringt Marlen Reusser kein Glück. Die Schweizerin musste den Klassiker in Belgien bereits früh aufgeben. Bei einem Sturz nur 10 Kilometer nach dem Start, in den auch Reussers belgische Teamkollegin Lotte Kopecky involviert war, verletzte sich die 32-Jährige gemäss Infos von Eurosport so stark, dass sie ins Spital gebracht werden musste.

Kopecky konnte das Rennen wieder aufnehmen, die Britinnen Lizzie Deignan und Monica Greenwood, die ebenfalls zu Fall kamen, gaben ebenfalls auf. Reusser hatte an der Flandern-Rundfahrt in den letzten drei Jahren die Ränge 7, 5 und 9 belegt.